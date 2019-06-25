"КамАЗ" поставит в Туркменистан 2 тыс. автомобилей в 2020-2021 годах

КАЗАНЬ, 25 июня. /ТАСС/. ПАО "КамАЗ" планирует поставить 2 тыс. автомобилей в Туркменистан в 2020-2021 годах, а также расширить там сеть сервисных центров, сообщил во вторник журналистам министр промышленности и торговли Татарстана Альберт Каримов.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов с делегацией 23 июня совершил рабочий визит в регион. Глава Туркмении и члены делегации ознакомились с выставкой промышленной продукции, произведенной в республике.

"По итогам переговоров был подписан контракт о возможностях поставки в Туркменистан дополнительно еще 2 тыс. единиц техники марки "КамАЗ" в течение 2020-2021 годов, в том числе 800 самосвалов, 300 бортовых машин, а также спецтехники коммунального назначения", - сказал Каримов, уточнив, что в государстве эксплуатируются более 10 тыс. автомобилей этой марки.

Также стороны обсудили расширение сети сервисных центров "КамАЗа", которые функционируют в Туркмении. "Планируется дополнительно также открыть несколько центров, есть конкретно проработанный проект, который будет обеспечивать сервис этих автомобилей на всей территории Туркменистана. Также скажу, что предварительно рассматривалась возможность совместной синергии для того, чтобы в этих сервисных [центрах] вместе с сервисными центрами "КамАЗа" также располагались и шинные центры для того, чтобы шины компании "Нижнекамскшина" под их брендами также были представлены шире на рынке Туркменистана", - сказал глава республиканского Минпромторга.

"КамАЗ", крупнейшим акционером которого является госкорпорация "Ростех", входит в число ведущих мировых производителей тяжелых грузовых автомобилей и дизельных двигателей. В составе технологической цепочки группы 11 крупных заводов автомобильного производства и подразделений вспомогательного цикла.