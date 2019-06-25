Евкуров: все госпрограммы и нацпроекты в Ингушетии должны быть реализованы

МАГАС, 25 июня. /ТАСС/. Все государственные программы и национальные проекты в Ингушетии должны быть выполнены в полном объеме вне зависимости от смены руководства республики, заявил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров во вторник на совещании с членами правительства региона.

"Правительство, вне зависимости от того, как сменится руководство региона, должно работать в плановом темпе, именно в этот момент нельзя расслабляться, нужно активнее работать. Необходимо сохранять рабочий темп, все взятые обязательства по реализации госпрограмм и национальных проектов должны быть осуществлены в полном объеме вне зависимости от смены главы региона", сказал Евкуров.

В понедельник, 24 июня, стало известно, что Евкуров принял решение уйти в отставку после 12 лет руководства регионом, который он возглавлял с 2008 года. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во вторник сообщил, что просьба Евкурова будет рассмотрена своевременно.