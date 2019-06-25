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Ситуация вокруг Промсвязьбанка

ВЭБ.РФ и Минфин досогласовывают детали передачи Связь-банка на баланс ПСБ

Глава ПСБ Петр Фрадков добавил, что Промсвязьбанк уже участвует в управлении Связь-банком через совет директоров

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" и Минфин досогласовывают детали передачи Связь-банка на баланс Промсвязьбанка. Об этом сообщил журналистам глава ПСБ Петр Фрадков.

"Мы как банк готовы. Все соответствующие договоренности как с ВЭБом, так и с Минфином у нас есть. Вся нормативная база готова. <...> Но есть некоторые дополнительные согласования, которые сейчас Внешэкономбанк продолжает (обсуждать - прим. ТАСС) с Минфином", - сказал он.

Также Фрадков добавил, что Промсвязьбанк уже участвует в управлении Связь-банком через совет директоров.

"Произведены, в том числе кадровые изменения в совете директоров Связь-банка, где сейчас в основном представители ПСБ работают. Сейчас мы там работаем на уровне менеджмента", - добавил он.

Ранее первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов сообщал, что правительство России еще не приняло решение по параметрам передачи "дочки" ВЭБ.РФ - Связь-банка - на баланс Промсвязьбанка.

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РоссияСитуация вокруг Промсвязьбанка
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