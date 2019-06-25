Volkswagen Polo стал самым популярным автомобилем эконом-класса в московском каршеринге

"Самой популярной машиной в эконом-сегменте каршеринга является Volkswagen Polo. Следом в рейтинге - автомобили Kia Rio X-Line, Renault Kaptur, Skoda Rapid, Kia Rio", - говорится в сообщении Центра в Twitter.

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Модели Volkswagen Polo, Kia Rio X-Line и Renault Kaptur возглавили рейтинг самых популярных автомобилей эконом-класса московского каршеринга. Об этом во вторник сообщил Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы.

На связи #ИТС : самой популярной машиной в эконом-сегменте каршеринга является #Volkswagen Polo. Следом в рейтинге - автомобили #Kia Rio X-Line, #Renault Kaptur, #Skoda Rapid, Kia Rio. pic.twitter.com/legl19TdIk

Ранее заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов оценивал количество автомобилей московского каршеринга в 17,5 тыс., что является вторым показателем в мире после Токио. К концу года их число достигнет 25 тыс. По словам Ликсутова, в настоящее время в Москве на регулярной основе каршерингрвыми автомобилями пользуются 1 млн человек.