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Volkswagen Polo стал самым популярным автомобилем эконом-класса в московском каршеринге

За ним идут Kia Rio X-Line, Renault Kaptur и Skoda Rapid
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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Модели Volkswagen Polo, Kia Rio X-Line и Renault Kaptur возглавили рейтинг самых популярных автомобилей эконом-класса московского каршеринга. Об этом во вторник сообщил Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы.

"Самой популярной машиной в эконом-сегменте каршеринга является Volkswagen Polo. Следом в рейтинге - автомобили Kia Rio X-Line, Renault Kaptur, Skoda Rapid, Kia Rio", - говорится в сообщении Центра в Twitter.

Ранее заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов оценивал количество автомобилей московского каршеринга в 17,5 тыс., что является вторым показателем в мире после Токио. К концу года их число достигнет 25 тыс. По словам Ликсутова, в настоящее время в Москве на регулярной основе каршерингрвыми автомобилями пользуются 1 млн человек.

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