Институт градопланирования хотят создать в Дагестане до конца 2019 года

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Подведомственный комитету по архитектуре и градостроительству Республики Дагестан институт генерального плана и территориального планирования может быть создан в регионе до конца года. Об этом сообщил ТАСС председатель комитета Незир Гусейнов.

"Мы создали комитет градостроительства, и у него будет подведомственное учреждение - институт градопланирования. Если мы создаем институт, у нас появляются новые компетенции, специальности, у нас остаются зарплаты и налоги. Думаем, что до конца этого года мы этот проект будем запускать", - сказал он.

По словам Гусейнова, в настоящее время ведется работа по внесению в нормативные документы изменений, позволяющих создать институт генерального плана. "Если посмотреть ориентировочные показатели финансирования на градостроительную документацию, это примерно 500-600 млн рублей. Если мы разыгрываем конкурсы и раздаем это (заказы по разработке документации - прим. ТАСС) на аутсорсинг, то деньги республики уходят вовне", - добавил собеседник агентства.

Ранее пресс-служба главы и правительства Республики Дагестан сообщала о том, что власти региона намерены передать полномочия в сфере архитектуры и градостроительства с муниципального на региональный уровень, а для актуализации градостроительной документации и упорядочения деятельности в области градостроительства и архитектуры предполагается создание республиканского института генерального плана и территориального планирования.