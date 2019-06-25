Власти Петербурга: специнвестконтракт с Hyundai рассчитан до 2027 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Специальный инвестиционный контракт (СПИК) Hyundai Motor, подписанный ранее с Минпромторгом РФ и правительством Санкт-Петербурга, рассчитан до 2027 года. Об этом сообщила пресс-служба Смольного по итогам посещения врио губернатора города Александром Бегловым завода автоконцерна под Петербургом.

"В соответствии со специальным инвестиционным контрактом компания планирует построить завод по производству комплектующих. Контракт будет действовать до 2027 года <...> В [его] рамках предприятию устанавливаются нулевые ставки налога на движимое имущество и налога на прибыль, а также возмещается утилизационный сбор", - отмечается в сообщении.

Подписанный СПИК контракт предполагает объем инвестиций в 16,6 млрд рублей. При этом, как сообщила ранее пресс-служба Минпромторга, с учетом вложений других компаний, входящих в группу Hyundai Motor, например, Hyundai WIA, которая займется производством двигателей, общая сумма вложений может достичь порядка 35 млрд рублей.

Как сообщали ТАСС в пресс-службе автоконцерна, мощность завода двигателей в Петербурге, по планам, должна составить 150 тыс. единиц в год. Его запуск ожидается в 2022 году.

Завод автоконцерна Hyundai под Петербургом был открыт в 2010 году. Он является вторым крупнейшим автопроизводителем в России, выпускает модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta и Kia Rio. За восемь лет выпустил более 1,7 млн автомобилей.