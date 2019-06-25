"Аэрофлот" в 2020 году планирует открыть рейсы из Красноярска в шесть городов

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" планирует в 2020 году открыть рейсы из Красноярска, где появится хаб, в шесть российских городов. Об этом в ходе годового общего собрания акционеров сообщил гендиректор авиакомпании Виталий Савельев.

"Что касается Красноярска, мы планируем рейсы в Сочи, Игарку, Иркутск, Норильск, Омск, Екатеринбург. Мы считаем, что для первого этапа этого будет достаточно", - сказал он.

Он добавил, что эти рейсы будут выполняться на самолетах Boeing 737 и Sukhoi Superjet.

Хаб в Красноярске начнет работу в 2020 году. Соответствующее соглашение было подписано "Аэрофлотом", Красноярским краем и аэропортом Красноярска в конце марта. Планируется, что уже к 2023 году годовой пассажиропоток компании "Аэрофлот" в Красноярске сможет достичь 1 млн человек.

В рамках стратегии развития "Аэрофлот" планирует создать три новые региональные базы в Сочи, Екатеринбурге и Новосибирске.

Как сообщали в пресс-службе правительства Красноярского края, после создания хаба в аэропорту Красноярска появятся восемь новых рейсов.