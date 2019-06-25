Внедрение цифровизации во все сферы жизни обсудят на Среднерусском экономическом форуме

КУРСК, 26 июня. /ТАСС/. Представители федеральных министерств и ведомств, региональных властей, бизнеса, крупнейших научных и образовательных учреждений из 23 регионов России в ходе VIII Среднерусского экономического форума, который пройдет в Курске 26 и 27 июня, обсудят вопросы и проблемы цифровизации различных сфер жизни. Именно цифровизация экономики станет основой для успешной реализации национальных проектов, сообщил ТАСС в преддверии форума врио губернатора Курской области Роман Старовойт.

"Тема форума - "Цифровой регион" - в этом году выбрана не случайно: в соответствии с майским указом президента именно цифровизация экономики должна стать основой для успешной реализации в регионах национальных проектов. Среднерусский экономический форум поможет его участникам, в том числе руководителям субъектов, представителям бизнеса, образовательной среды, ответить на главные вопросы: что даст цифровая экономика для жизни людей в регионах, какие приоритеты необходимо выстроить, чтобы за счет цифровых преобразований улучшилась жизнь каждого из нас?", - сказал Старовойт.

Вопросы построения цифровой экономики в регионах на тематических заседаниях, в ходе сессий и дискуссий форума обсудят свыше 2 тыс. участников из 23 регионов России. В первый день форума участникам предстоит решить задачи эффективного внедрения компонентов "умного города" в небольших населенных пунктах, использования цифровых технологий в ЖКХ, экологии, при создании интеллектуальных транспортных систем. В процессе экспертных сессий планируется выработать принципы и меры стимулирования создания ИКТ-кластера в регионах Центрального федерального округа и определить шаги по созданию полноценного регионального центра цифрового развития.

"Форум станет площадкой для широкого общественного обсуждения построения цифровой экономики, поиска основных проблем и путей решений в этом вопросе", - добавил собеседник агентства.

Основные мероприятия СЭФ-2019 пройдут в Курске 27 июня. Второй день форума впервые начнется с забега благотворительного марафона "Мир детства" - дистанцию в 5 км преодолеют гости и спикеры, все вырученные средства направят на поддержку многодетных семей, а также семей, воспитывающих детей-инвалидов и сирот. Продолжат работу участники на секциях "Безопасный город" и "Малый бизнес - драйвер цифрового региона", пленарной дискуссии "Цифровой регион", выставке передовых проектов в области цифровых технологий.

Впервые Среднерусский экономический форум прошел в Курске в 2012 году, в его работе участвовали около 700 спикеров, представителей предприятий, банков и агрохолдингов из регионов Центрального федерального округа.