В Конгрессе сообщили, что госдолг США достигнет 144% ВВП к 2049 году

ВАШИНГТОН, 26 июня. /ТАСС/. Государственный долг Соединенных Штатов к 2049 году достигнет "беспрецедентного уровня" в 144% ВВП страны. Об этом говорится в опубликованном во вторник докладе Бюджетного управления Конгресса США.

В документе подчеркивается, что госдолг достигнет такого показателя в связи с высоким уровнем дефицита бюджета и нормами, содержащимися в действующем законодательстве страны. По данным авторов доклада, госдолг увеличится с 78% ВВП в 2019 году до 92% в 2029 году.

"Такой уровень долга станет самым высоким в истории страны, и он будет расти еще выше. Перспектива высокого дефицита [бюджета] и растущего долга представляет существенные риски для страны и ставит перед политиками серьезные трудности", - отмечается в докладе.

Исправлять с умом

Управление предлагает в ближайшее время внести изменения в действующее законодательство, чтобы остановить рост госдолга. Однако, подчеркивается в документе, корректировки нужно вносить благоразумно. Так, поясняется в документе, если Конгресс аннулирует - что поддерживают многие политики - установленные законодательством изменения в программах налогообложения и государственных расходах, госдолг может возрасти до 219% ВВП.

В начале марта американское министерство финансов использовало "чрезвычайные меры" для продолжения финансовых операций в связи с тем, что страна достигла потолка госдолга, который законодатели должны повысить в ближайшее время. Данное решение позволит временно продолжать правительству США платить по счетам, не нарушая установленный законом потолок госдолга.

Госдолг США

На данный момент госдолг США составляет около $22,1 трлн. Как сообщал в начале января телеканал CNN, проанализировавший данные Минфина, за два года президентства Дональда Трампа (с 20 января 2017 года) он увеличился более чем на $2 трлн.

Согласно прогнозам МВФ, госдолг США вырастет до 117% ВВП в 2023 году.

В 2018 финансовом году (начинается в США с 1 октября - прим. ТАСС) госдолгу потребовалось чуть больше шести месяцев, чтобы подняться с $20 трлн до $21 трлн. Консерваторы в Конгрессе при этом заявляют, что расходы правительства продолжают оставаться без контроля и это может привести к еще большему дефициту в последующие годы.