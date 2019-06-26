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Курс доллара вырос до 62,85 рубля

Курс евро снизился до 71,40 рубля

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на одну копейку и составил 62,85 рубля.

Курс евро опустился на три копейки и достиг отметки 71,40 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,06%, до уровня в 2752,44 пункта.

Индекс РТС опустился на 0,1% и составил 1379,47 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

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