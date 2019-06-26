Немецкий бизнес оценил ущерб от санкций США против России в €1,1 млрд

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Потери немецких компаний от санкций США в отношении России в общей сложности составили €1,1 млрд. Об этом свидетельствуют данные опроса Российско-Германской внешнеторговой палаты (ВТП), который она провела среди 141 компании, входящей в организацию.

"75 компаний, заявляющих о потерях, произвели их точную оценку. В общей сложности они уже потеряли из-за санкций США против России €1,1 млрд", - говорится в материалах Российско-Германской ВТП.

При этом 41% респондентов не связывают с санкциями каких-либо потерь или финансовых выгод. В то же время 28% компаний оценили свои потери в сумму до €1 млн, 22% - до €10 млн. 5% опрошенных компаний из-за санкций США потеряли до €50 млн, 2% - до €100 млн, 1% - до €500 млн.

Тем не менее, действующие санкции США и угроза их расширения не могут заставить немецкие компании отказаться от бизнеса в России. "Существенно больше половины респондентов (63%) не намерены снижать свою деловую активность в России", - отмечают в ВТП. В конце 2018 года таких компаний было меньше (53%).

29% опрошенных, напротив, намерены наращивать свою активность в РФ (в декабре 2018 года - 33%). Всего 8% планируют ограничивать свою деловую активность в России из-за США (в декабре - 14%).