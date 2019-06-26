Болгария планирует достроить ответвление "Турецкого потока" до конца 2020 года

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Председатель Народного собрания (парламента) Болгарии Цвета Караянчева заявила в среду о планах страны завершить строительство "Балканского потока" (ответвление газопровода "Турецкий поток" через территорию Болгарии в Сербию - прим. ТАСС) до конца 2020 года.

"В соответствии с европейскими директивами мы начинаем строительство ответвления от "Турецкого потока", мы не уклоняемся от выполнения соответствующих обязательств, которые мы приняли перед своими гражданами. Именно в связи с этим нами были внесены изменения в энергетическую стратегию нашей страны, и до конца 2020 года при полном соблюдении европейских директив будет завершено строительство ответвления, так называемого "Балканского потока", который обеспечит поставки газа в другие страны Европы", - cказала она на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Караянчева напомнила, что Болгария должна была стать первой точкой не реализованного проекта газопровода "Южный поток". "Мы были вынуждены прекратить действия по осуществлению этого проекта, так как были обнаружены нарушения положений третьего либерализационного пакета", - сказала она.

Болгария ранее участвовала в проекте строительства газопровода "Южный поток", который планировалось проложить по дну Черного моря из Анапского района в болгарский порт Варна, а дальше в Италию и Австрию, однако летом 2014 года по настоянию Еврокомиссии София дважды останавливала работы и в итоге не предоставила разрешение на прокладку труб по своей территории. В декабре 2014 года президент РФ Владимир Путин заявил, что "Южный поток" будет заменен трубопроводом через Турцию, получившим название "Турецкий поток".

Первая нитка "Турецкого потока" предназначена для снабжения турецкого рынка, вторая - для стран Южной и Юго-Восточной Европы, а в качестве потенциальных рынков "Газпром" рассматривает Грецию, Италию, Болгарию, Сербию и Венгрию.