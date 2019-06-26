МИНСК, 26 июня. /ТАСС/. Белоруссия может отказаться от размещения евробондов в 2020 году, если получит госкредит РФ. Об этом сообщил в среду журналистам министр финансов республики Максим Ермолович.

"Мы планировали, что могли бы разместить еврооблигации в четвертом квартале следующего года, [но] если мы привлечем эти $630 млн [российского госкредита], то необходимости выхода на внешние рынки нет, у нас будет достаточно источников ", - сказал он.

Глава Минфина также отметил, что Белоруссия при получении кредита России направит его на погашение долгов в 2020-2021 годах.

"Если разрешится этот комплекс вопросов кредитно-инвестиционного сотрудничества и интеграционного взаимодействия [с РФ], тогда эти 600 млн [630 млн госкредита], мы привлечем для погашения своих обязательств в 2020-2021 годах. То есть это дополнительный источник не текущего года уже, станет источником нашей долговой политики уже на более долгосрочную перспективу", - сказал он.

По его словам, средства российского кредита зачислятся в золотовалютные резервы и будут использованы в следующем году (или последующем) для равномерного исполнения долговых обязательств.