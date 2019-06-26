Volvo будет выпускать бронированные автомобили

СТОКГОЛЬМ, 26 июня. /ТАСС/. Компания Volvo Cars начинает выпуск двух бронированных модификаций модели ХС90. Они получат высокопрочную 10-миллиметровую стальную обшивку и пуленепробиваемое стекло толщиной до 50 мм. Так автопроизводитель готовится ответить на возросший в последнее время спрос на бронированные автомобили для лиц с "повышенной необходимостью защиты", говорится в опубликованном в среду пресс-релизе компании.

Модель с более мощной броней требует новых шасси и тормозов, поскольку элементы защиты утяжеляют ее на 1,4 тонны. Сборка основной бронированной модификации будет производиться на заводе в Гётеборге, но для установки брони машины будут отправлять в Германию.

"Для обеспечения предъявляемых баллистических требований производство ведется в условиях секретности, строгого регламента и контроля", - отмечает директор по рынкам отдела спецмашин Volvo Cars Стефан Грин.

Первая бронированная Volvo ХС90 сойдет с конвейера в конце этого года. Другая, более легкая модификация ХС90 будет производиться в Бразилии. Начало ее продаж запланировано на первую половину следующего года.