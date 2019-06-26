Саммит лидеров БРИКС состоится в Бразилии 13-14 декабря

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Саммит лидеров государств БРИКС состоится в Бразилии 13-14 декабря. Об этом сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

"Бразильцы председательствуют [в БРИКС], запланирован 11-й саммит этого объединения в Бразилии 13-14 декабря", - сказал он.

Ушаков добавил, что лидеры стран "пятерки" также проведут встречу на полях саммита Группы двадцати в Осаке. По его словам, организатором этой встречи выступила Бразилия. Предполагается, что в повестку дня беседы лидеров войдут вопросы саммита G20 и другие актуальные международные и региональные темы.