"Магнит" не собирается менять стратегию развития

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Ретейлер "Магнит" не планирует изменять стратегию развития на фоне смены генерального директора, однако возможны некоторые изменения в составе менеджеров. Об этом сообщил генеральный директор "Магнита" Ян Дюннинг в ходе телефонной конференции.

"Я не ожидаю серьезных изменений стратегии. Значительные изменения в команде менеджеров не планируются", - сказал он. Дюннинг также сообщил, что компания не будет переносить офис из Краснодара в Москву.

Ранее стало известно, что генеральный директор "Магнита" Ольга Наумова покидает свой пост из-за разного с советом директоров видения стратегии развития бизнеса. Она пришла в "Магнит" в мае 2018 года на должность исполнительного директора, до этого назначения занимала должность гендиректора "Пятерочки". В июне 2018 года Наумова стала генеральным директором "Магнита", сменив на этом посту Хачатура Помбухчана.

В сентябре 2018 года ретейлер представил стратегию развития, в рамках которой планирует увеличить свою долю на продуктовом рынке с 9% до 15% к 2023 году.

О ретейлере

Сеть магазинов "Магнит" основана в 1994 г. Сергеем Галицким. "Магнит" стал лидером российского рынка продуктового ретейла по объему выручки и числу магазинов в 2013 г., опередив X5 Retail Group. Однако в 2015 г. темпы роста показателей компании замедлились, а в 2016 г. "Магнит" показал самое слабое увеличение выручки за всю историю с момента выхода компании на рынок.