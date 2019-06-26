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Цифровая трансформация 2030

Стартапы фонда "Сколково" поставили "Россетям" продукции на сумму более 700 млн рублей

Всего было представлено более 100 решений в рамках реализации концепции "Цифровая трансформация 2030"

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Стартапы фонда "Сколково" поставили группе компаний "Россети" инновационной продукции на сумму более 700 млн рублей в 2018 году для цифровизации электросетевого комплекса. Об этом говорится в сообщении группы.

В рамках совместных мероприятий фонда и электросетевого холдинга за год представлено более 100 различных решений, направленных на повышение надежности электрических сетей в рамках реализации концепции "Цифровая трансформация 2030".

Также более 40 продуктов участников стартапов фонда прошли испытания и опытно-промышленную эксплуатацию на объектах электросетевого комплекса и стали победителями закупочных процедур группы компаний "Россети".

Совет директоров компании "Россети" в декабре 2018 года одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа цифровизации группы ранее оценивалась в 1,3 трлн рублей до 2030 года.

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РоссияЦифровая трансформация 2030
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