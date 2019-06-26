Единороссы в июле проверят цены на дорожно-строительные материалы в регионах России

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Активисты партийного проекта "Единой России" "Безопасные дороги" в течение июля проверят цены на материалы, которые используются для ремонта и строительства дорог в российских субъектах, сообщил координатор партпроекта, зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский.

"В самое ближайшее время проведем проверку цен в регионах на дорожные строительные материалы. В ходе данной акции будем выявлять не только цифры, но и объективные причины скачков цен. Результаты мы направим главам регионов и в Минтранс РФ", - сказал Афонский, слова которого в среду приводит пресс-служба единороссов.

По его словам, для дорожников вопрос оптимального обеспечения отрасли качественными материалами в регионах крайне актуален. "Из регионов приходят сообщения об аномальном скачке цен на дорожные строительные материалы с начала 2019 года. К примеру, по информации дорожников, цены на битум за полгода выросли в среднем по России на 40%. Битум является одной из ключевых составляющих при производстве асфальтобетонных смесей, на него приходится порядка 30% их себестоимости", - пояснил депутат.

Афонский подчеркнул, что резкий скачок цен на дорожные строительные материалы может сорвать исполнение целевых показателей нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". "Причин для роста цен может быть много - это и устаревшее применение базисно-индексного метода ценообразования в строительстве, и разгильдяйство на местах, и коррупционная составляющая. Причин может быть много, их необходимо проверить", - заключил координатор партпроекта.

В среду во время заседания Госсовета, посвященного развитию сети автодорог и организации дорожного движения, президент России Владимир Путин потребовал разобраться с достоверностью цен на строительство дорог.