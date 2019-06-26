Минобрнауки считает успешной программу по созданию высокотехнологичных производств

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Министр науки и высшего образование РФ Михаил Котюков назвал успешными результаты госпрограммы по поддержке комплексных проектов, цель которых - создание высокотехнологичного производства. В 2010-2018 годах на эти цели было выделено более 42,9 млрд рублей, сообщила в среду пресс-служба Минобрнауки.

В среду Котюков провел первое заседание координационного совета по господдержке развития кооперации российских вузов, научных учреждений и организаций, реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства. Совет создан для реализации соответствующего постановления правительства РФ. На заседании обсуждались тематика и направления проектов, которые могут рассчитывать на поддержку в 2019 году.

"Постановление правительства РФ №218 изначально задумывалось как механизм связки различных этапов научного и технологического развития, с одной стороны, и государственных и негосударственных организаций - с другой. В целом программа показала успешность - и в части реализованных проектов, и в части построения системы взаимоотношений между участниками, которая приводила к достижению обоюдоприемлемых и желаемых результатов", - цитирует пресс-служба министра.

Компании реального сектора экономики привлекли на выполнение проектов 56,4 млрд рублей. С 2010 года были проведены 10 конкурсных отборов, по результатам которых реализованы или продолжают реализовываться 320 проектов, получен 1391 патент, создано 7704 рабочих места, в том числе 5517 для молодых ученых.

"Одна из самых важных задач - развить тот успех, который был достигнут в предыдущие годы реализации программы, и органичным образом встроить этот инструмент в систему научно-технологического развития, чтобы мы могли обеспечить научно-технологический прорыв", - добавил Котюков.

Очередное заседание координационного совета намечено на декабрь 2019 года в рамках проведения VI ежегодной национальной выставки "Вузпромэкспо-2019".