Индексы РТС и Мосбиржи по итогам дня выросли на 0,42-0,77%

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов увеличились. Индекс Мосбиржи вырос на 0,77% - до 2775,14 пункта, индекс РТС увеличился на 0,42%, до 1386,63 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19:22 мск вырос на 0,25%, до 62,99 рубля, курс евро увеличился на 0,40%, до 71,71 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,07% - до $66,5 за баррель.

В среду российский фондовый рынок смог возобновить восходящую динамику и вновь подняться к историческим максимумам. Основным поводом к покупкам в акциях могла стать динамика на рынке энергоносителей, где на фоне публикации данных Минэнерго США, показавших существенное падение запасов углеводородов в стране, нефть марки Brent прибавила более 1%, рассказал главный аналитик ПСБ Богдан Зварич.

Он добавил, что, несмотря на то что восстановление в среду позволило российскому рынку отыграть потери, понесенные в ходе коррекции с прошлой пятницы, говорить о продолжении роста пока преждевременно ввиду предстоящего саммита G20. "Игроки могут взять паузу в принятии инвестиционных решений, а портфели будут пересматривать уже в понедельник, имея итоги саммита. Это может способствовать продолжению консолидации у текущих значений", - считает он. В ПСБ отметили, что на графике индекса Мосбиржи продолжает наблюдаться консолидация под историческими максимумами, а все основные тренды направлены вверх, что говорит в пользу продолжения роста.

В ИК "Фридом Финанс" также ожидают, что российский рынок продолжит следование за внешним фоном до конца недели в отсутствие локальных триггеров из-за повышенной неопределенности в преддверии саммита G20. В инвестиционной компании пока рекомендуют воздержаться от краткосрочных покупок. В компании назвали ориентир по рублевому индексу Мосбиржи - 2750-2790 пунктов. Прогнозный диапазон ИК "Фридом Финанс" для курса рубля к доллару составляет 62,5-63,5. Поддержку национальной валюте оказывают растущие нефтяные котировки после публикации данных EIA о сокращении еженедельных нефтезапасов, а также успешный аукцион ОФЗ, считает младший аналитик компании Александра Овчинникова.

Финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека, ожидает, что в четверг движение индекса Мосбиржи будет в диапазоне 2750-2780 пунктов. Из важной статистики четверга он рекомендует обратить внимание на ВВП США за I квартал и американский индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости за май.