Bloomberg: работники Huawei тесно сотрудничали с китайскими военными

НЬЮ-ЙОРК, 27 июня. /ТАСС/. Некоторые сотрудники телекоммуникационной компании Huawei на протяжении долгого времени работали над исследовательскими проектами в партнерстве с китайскими военными, сообщило в среду агентство Bloomberg.

"Некоторые работники Huawei сотрудничали с представителями китайских вооруженных сил по исследовательским проектам, что говорит том, что связи [компании] с военными этой страны куда более тесные, чем ранее признал производитель смартфонов и [мобильных] сетей", - утверждает агентство. "За последние 10 лет работники Huawei объединили усилия с разнообразными органами Народно-освободительной армии Китая (НОАК) как минимум по 10 исследовательским проектам, охватывающим искусственный интеллект и радиосвязь", - указывает Bloomberg.

По его данным, проекты касались в том числе разработок технологий, которые позволяли бы определять и классифицировать эмоции человека по видеороликам в интернете. Также, утверждает Bloomberg, эксперты Huawei совместно с сотрудниками Оборонного научно-технического университета НОАК занимались разработкой спутниковых систем сбора изображений Земли и географических координат. Такие данные агентству удалось получить из открытых журналов и баз данных в интернете, которыми пользуются китайские ученые и специалисты этой области. В этих документах, по информации агентства, среди авторов разработок фигурируют сотрудники Huawei.

Bloomberg приводит заявление представителя Huawei Гленна Шлосса, который отметил, что компания "не располагает информацией о том, что ее сотрудники публиковали данные об исследованиях от своего лица". "Huawei не ведет какие-либо НИОКР в сотрудничестве или партнерстве с институтами, связанными с НОАК", - подчеркнул он.

15 мая президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры Соединенных Штатов от внешних угроз. В итоге Минторг США с 17 мая внес китайскую корпорацию Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности.

В августе прошлого года Трамп подписал указ, который запретил американским ведомствам использовать оборудование, произведенное Huawei и китайской компанией ZTE. Руководство Huawei назвало такое решение посягательством США на законные права предприятий КНР, добавив, что тем самым Вашингтон сам приговорил себя к отставанию в развертывании сети 5G.