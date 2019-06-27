МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Продажи туров в Крым летом выросли на 5% по сравнению с программами раннего бронирования. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ростуризма.

"Крым становится все более развитым регионом и составляет конкуренцию Черноморскому региону и Турции. Насколько нам известно, крупные российские туроператоры отмечают пятипроцентный рост продаж по отношению к ранним бронированиям, а гостиницы предлагают туристам специальные условия на размещение", - сообщили в ведомстве.

При этом на сегодняшний день средняя загрузка средств размещения в целом по Крыму превышает 60%, а в некоторых локациях полуострова - 80%, тогда как в прошлом году такой уровень загрузки был достигнут только в середине июля, отметили в Ростуризме.

Что касается цен на отдых, то, например, по данным туроператора "Алеан", цены на отдых в Крыму в период июнь - июль для двоих стартуют от 30 тыс. рублей за неделю, сообщили в Ростуризме. В августе семидневный тур в Крым, по данным "Библио-Глобуса", будет стоить 30 тыс. рублей с человека: такой вариант предусматривает перелет, размещение в трехзвездочном отеле, трансфер, страховку, завтраки и ужины.

"Тогда как на эти же даты аналогичная путевка на Кипр будет стоить 36 тыс. рублей, в Черногорию - 38 тыс. рублей, Болгарию - 39 тыс. рублей, а в Испанию - 54 тыс. рублей", - отметили в Ростуризме.

В новость в 11:55 мск внесена правка - уточняется период, когда вырос спрос на туры