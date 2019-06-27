Два инвестора участвуют в переговорах с Ford по заводу во Всеволожске

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Два новых потенциальных инвестора, готовых занять завод Ford во Всеволожске, участвуют в переговорах с автопроизводителем по этому вопросу. Об этом журналистам заявил зампред правительства Ленинградской области Дмитрий Ялов.

"Что касается новых инвесторов, то ведутся переговоры с двумя. Как только переговоры завершатся с успехом, мы с удовольствием об этом расскажем. Все эти названия (компаний) давно засвечены в СМИ. Интерес есть", - рассказал Ялов журналистам.

Он также отметил, что из почти тысячи сотрудников только менее 30 пока не подписали соглашение с компанией. "На сегодняшний день у нас только 28 сотрудников, которые не воспользовались программой дополнительного сокращения, которая предполагала выплату от 5 до 12 заработных плат", - пояснил Ялов.

По его словам, все сотрудники, пережившие увольнение, получают не только помощь службы занятости, но и психологическую поддержку. "Мы серьезно к этому относимся, мы понимаем, что все равно людям надо помочь, у нас работают выездные пункты службы занятости, работает система психологической поддержки", - сказал Ялов.

Компания Ford Sollers 27 марта объявила о закрытии двух заводов в Набережных Челнах (Татарстан) и Всеволожске. На обоих производятся легковые машины марки Ford. На площадке в Татарстане производство машин уже завершено.

Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил ТАСС, что из всего потенциальных инвесторов, которые могли бы занять завод, у компании остались два партнера Ford Sollers.