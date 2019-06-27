В Минфине сомневаются в необходимости законопроекта для объединения рисков ОСАГО и каско

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Отдельного законопроекта для объединения рисков ОСАГО и каско в одном полисе может не понадобиться, изучается возможность сделать это с помощью нормативного акта Банка России, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Возможно, даже закон не требуется, там требуется даже, по-моему, от Банка России, поэтому надеюсь, что сейчас быстро все сделаем. Отдельного законопроекта может и не понадобиться, сейчас изучаем", - сказал он.

"Мы договорились таким образом - что ОСАГО будет как оно было, публичный договор. А в каско идея была добавить положение - риски, которые есть уже в ОСАГО. То есть человек покупает договор каско, и покупает заодно риски, которые в ОСАГО, и это будет засчитываться ему как исполнение обязательств по страхованию своей машины по ущербу третьим лицам. Выяснилось, однако, что ЦБ уже работал несколько лет назад над тем, чтобы на обратной стороне полиса ОСАГО вписывать дополнительные риски. То есть это то же самое, вид сбоку. Поэтому мы сейчас в этом направлении активно поработаем, я думаю, что все сделаем", - сказал он.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медеведев поручил Минфину совместно с Банком России проработать вопрос об объединении рисков по ОСАГО и каско в одном полисе. Минфин и ЦБ ранее сообщали, что, по их мнению, это возможно после принятия законопроекта о либерализации ОСАГО.