"Газпром нефть" ввела в Ленинградской области терминал с цифровым учетом нефтепродуктов

ГЛАДКОЕ /ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ/, 27 июня. /ТАСС/. ПАО "Газпром нефть" ввела в четверг в эксплуатацию топливный терминал "Гладкое" в Тосненском районе Ленинградской области, он стал первым, где применяется автоматизированный учет объема и параметров нефтепродуктов.

"Можно говорить о том, что такой комплекс в России первый. Сейчас надо признать, что это самый современный комплекс перевалки и хранения нефтепродуктов. Самое главное, здесь система учета полностью автоматизирована, здесь практически не применяются руки. Все четыре главных показателя нефтепродуктов учитываются и при приеме, и при отпуске", - сказал на церемонии запуска директор по региональным продажам "Газпром нефти" Александр Крылов.

Все данные о движении топлива обрабатываются и передаются в систему "Нефтеконтроль - Газпром нефть" в онлайн-режиме. Цифровой двойник терминала содержит всю информацию о проекте с начала строительства, что позволяет управлять им виртуально.

Ежегодная мощность терминала по перевалке - 1 млн тонн нефтепродуктов, резервуарный парк единовременного хранения рассчитан на 40 кубометров продукции.

"Газпром нефть" планирует к 2025 году модернизировать все целевые терминалы по модели "Гладкого". Сеть компании насчитывает 31 топливный терминал в 15-ти регионах России.