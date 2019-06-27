Госдума рекомендует кабмину и ЦБ расширить круг участников системы страхования вкладов

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Госдума утвердила окончательный текст постановления о принятии к сведению отчета Банка России за 2018 год, в котором, в частности, содержится рекомендация ЦБ и правительству расширить круг участников системы страхования вкладов. Ранее на заседании 30 мая депутаты приняли за основу текст соответствующего постановления, поручив комитету по финансовому рынку доработать поправки к документу.

Госдума рекомендовала кабмину совместно с ЦБ ускорить подготовку и внесение в Госдуму законопроектов, направленных на развитие системы страхования вкладов, включая "расширение круга субъектов, средства которых подлежат страхованию, а также установление отдельных случаев (например, при получении наследства, продаже жилого помещения, возмещении ущерба, причиненного жизни, здоровью или личному имуществу, получении социальных выплат и пособий, получении грантов в форме субсидий и в других случаях) повышенного лимита страховой защиты вкладов".

Кроме того, депутаты считают необходимым внесение в Госдуму законопроектов, направленных на замену требований к величине собственного капитала и иных требований к кредитным организациям на требование к уровню кредитного рейтинга в целях совершенствования порядка отбора финансово устойчивых кредитных организаций для доступа к публичным финансовым ресурсам. Также парламентарии рекомендовали инициировать законопроекты, усиливающие ответственность за незаконное осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов.

В тексте доработанного документа Банку России в числе прочего рекомендуется продолжать политику инфляционного таргетирования, целью которой является поддержание "ценовой стабильности, защита от обесценивания сбережений населения, создание условий для долгосрочных инвестиций и устойчивого экономического роста". Также ЦБ рекомендуется рассмотреть вопрос о публикации прогнозов по ключевой ставке и среднесрочных прогнозов экономического развития, а также вопрос о внедрении механизма оценки воздействия нормативных актов ЦБ РФ на финансовый рынок. Нижняя палата парламента рекомендует Банку России проработать вопрос об изменении норм банковского регулирования в целях стимулирования банковского кредитования строительства индивидуального жилья для сельских жителей в сельской местности.

Правительству РФ вместе с ЦБ рекомендуется принимать меры по поддержке конкуренции на рынке финансовых услуг, в том числе "не допускать избыточного участия государства и ЦБ в деятельности финансовых институтов, за исключением случаев, когда это обусловлено целями финансового оздоровления участников финансового рынка". ФАС предлагается проверить факты навязывания крупными банками, в том числе с госучастием, своим клиентам услуг аффилированных с ними страховых компаний.

С учетом состоявшегося обсуждения парламентарии также считают целесообразным рассмотрение Госдумой в первоочередном порядке законопроектов, направленных "на установление обязанности для кредитных организаций присоединиться к сервису быстрых платежей в установленных ЦБ случаях".