ЦБ: сооснователь "Трансаэро" Плешаков и его мать манипулировали акциями на 200 млн рублей

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Банк России установил факт манипулирования в 2016 году акциями "Трансаэро" путем совершения сделок с использованием инсайдерской информации со стороны сооснователя компании Александра Плешакова и Татьяны Анодиной, материалы переданы в правоохранительные органы, сообщает регулятор. Председатель Межгосударственного авиационного комитета Татьяна Анодина приходится Плешакову матерью, родство подтвердил журналистам глава департамента ЦБ Валерий Лях.

Как установил ЦБ, Плешаков (владел 59,48% акций "Трансаэро") с сентября по декабрь 2016 года перевел со своего счета на основании договоров дарения 41,4% акций компании на счет Анодиной, таким образом утратив контроль в компании. Операции проводились пакетами не более чем по 5% акций. "Указанная инсайдерская информация [о выходе Плешакова из капитала] не была раскрыта, что дало возможность продать акции широкому кругу инвесторов на анонимных биржевых торгах по текущим рыночным ценам со счета Анодиной Т. Г.", - говорится в релизе ЦБ.

Акции продавались на фоне заявлений менеджмента в СМИ о возможном возобновлении деятельности "Трансаэро". По мнению регулятора, раскрытие информации о выходе Плешакова из капитала "Трансаэро" повлекло бы за собой резкое изменение котировок акций. "Общий размер убытков, которые Плешаков А. П. и Анодина Т. Г. избежали, использовав инсайдерскую информацию при продаже акций, составил свыше 200 млн рублей", - говорится в сообщении ЦБ.