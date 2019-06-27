Volkswagen запустил каршеринг собственных электромобилей

БЕРЛИН, 27 июня. /ТАСС/. Крупнейший германский автоконцерн Volkswagen запустил в Берлине прокат электромобилей, которые стали основой городского сервиса аренды We Share. Об этом сообщается на сайте одноименного приложения.

В настоящее время в прокате доступно 1,5 тыс. электромобилей. Для того, чтобы арендовать это транспортное средство, необходимо скачать приложение We Share, ввести необходимую информацию о себе и подтвердить наличие водительских прав. Потенциальный арендатор должен соответствовать стандартным условиям каршеринга (совместное использование автомобилей друзьями, соседями или просто людьми со схожими маршрутами,): быть не моложе 21 года и иметь год водительского стажа. После бронирования конкретного электромобиля пользователю дается 15 минут на разблокировку транспортного средства.

За каждую минуту поездки необходимо заплатить 19 центов, эта цена останется неизменной до августа. При помощи приложения каждый пользователь может также завершить аренду электромобиля. Несмотря на то, что в настоящее время прокат доступен только на берлинских улицах, люди могут выезжать из города. Как отмечается на сайте, завершить аренду нужно только в пределах отмеченной территории, которая пока не охватывает некоторые периферийные районы столицы.

Каждый электромобиль оборудован креслом для детей в возрасте от четырех до 12 лет, имеющих вес 15-36 кг. Электромобиль может вместить пять пассажиров.

Volkswagen - второй крупнейший производитель автомобилей в мире после концерна Toyota. В состав концерна, кроме самого Volkswagen, входят такие производители легковых автомобилей, как Audi, Bentley Motors, Porsche, Seat, Skoda, Lamborghini, Bugatti, производители грузовиков и автобусов MAN и Scania, производитель мотоциклов Ducati. Компания имеет более 100 заводов в Европе, Северной и Южной Америке, Азии и Африке.