МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. ЦБ готовит очередное обращение в правоохранительные органы в связи с ситуацией в Минбанке, сообщил журналистам зампред ЦБ РФ Василий Поздышев.

"Мы направили одно обращение в правоохрану. Есть и готовится материал еще для одного обращения. В целом эти обращения связаны со схемами операций, связанных с выводом денег из банков, которые временная администрация банка обнаружила", - сказал он.

Ранее сообщалось, что временная администрация санируемого Московского индустриального банка выявила нарушения в сфере валютно-обменных операций. Также были зафиксированы случаи финансирования заемщиков, которые юридически никакой связи с собственниками банка не имели, но по факту рассмотрения деятельности этих заемщиков есть признаки того, что они на самом деле контролировались собственниками.

ЦБ 22 января объявил о санации Московского индустриального банка, занимавшего на тот момент 33-е место по размеру активов. Функции временной администрации были возложены на Фонд консолидации банковского сектора.