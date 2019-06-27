МВД планирует купить у "Рольфа" машины почти на 1 млрд рублей

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Порядка 542 патрульных автомобилей на общую сумму более 978 млн рублей планирует купить МВД РФ у автодилера "Рольф", следует из документов, размещенных на сайте госзакупок.

"Центр специального назначения в области обеспечения безопасности дорожного движения МВД РФ планирует закупить 542 патрульных автомобиля стоимостью 1 млн 805 тыс. каждый. Общая сумма контракта составляет 978 млн 310 тыс. рублей", - сказано в материалах, посвященных закупке. Эти машины предполагается поставить в подразделения ведомства в Москве и Московской области.

Согласно протоколу рассмотрения заявки на участие в электронном аукционе, посвященном приобретению патрульных машин, единственным участником торгов было ООО "Рольф". При этом все восемь членов аукционной комиссии единогласно приняли решение допустить компанию к участию в этой закупке, говорится в материалах на сайте госзакупок.

Ранее сообщалось об обысках в ряде офисов "Рольфа" в Москве и Санкт-Петербурге. Следственный комитет РФ возбудил в отношении главы "Рольфа" Сергея Петрова и ряда руководителей компании уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд рублей, сообщила ТАСС официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. По ее словам, под видом покупки акций "Рольф Эстейт" по завышенной на 4 млрд рублей стоимости соучастники заключили подложный договор купли-продажи с кипрской компанией "Панабел Лимитед". Эти средства были переведены на счет кипрской компании, а в дальнейшем поступили на счета подконтрольных Петрову иностранных компаний.