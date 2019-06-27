Потенциал Дальнего Востока перед ВЭФ представят делегациям из шести индийских штатов

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Делегации из шести штатов Индии в июле-августе посетят Дальний Восток, где им представят потенциал регионов в сфере горнодобычи, алмазогранильной отрасли, нефтехимии и туризма. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ).

"По предварительным данным, в июле-августе планируются визиты делегаций шести индийских штатов. Это такие штаты, как Гоа, Харьяна, Уттар-Прадеш, Гуджарат, Ассам, Махараштра. В состав делегаций войдут как официальные представители индийских штатов, так и представители бизнес-сообщества. Со своей стороны, наше Агентство во время этих визитов организует взаимодействие делегаций с российскими бизнесменами", - приводят в сообщении слова гендиректора АПИ Леонида Петухова.

Делегациям из Индии на Дальнем Востоке планируется представить возможности горнодобывающего сектора, алмазогранильной отрасли, нефтехимии, глубокой лесопереработки, туризма.

Ранее в четверг пресс-служба АПИ сообщала по итогам встречи вице-премьера - полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева и чрезвычайного и полномочного посла Республики Индия в РФ Бала Венкатеша Вармы, что вопросы сотрудничества с индийскими партнерами станут одними из основных на пятом Восточном экономическом форуме (ВЭФ), одним из гостей форума станет премьер-министр Индии Нарендра Моди.

"Надеемся, что в сентябре во Владивостоке мы сможем представить новые проекты с участием индийского капитала", - цитирует Трутнева пресс-служба АПИ.

Пятый Восточный экономический форум пройдет 4-6 сентября 2019 года.