Росавтодор вложит 9,5 млрд рублей в ремонт дорог на МТК "Европа - Западный Китай"

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) вложит 9,5 млрд рублей в ремонт дорог на территории РФ, которые входят в состав международного транспортного коридора (МТК) "Европа - Западный Китай", на эти средства будет отремонтировано более 140 километров федеральных трасс, сообщила в четверг пресс-служба агентства.

"Росавтодор отремонтирует более 140 км федеральных трасс в рамках МТК "Европа - Западный Китай". <…> В этом году на указанные мероприятия из федерального бюджета выделено 2,7 млрд рублей, всего до 2021 года на эти цели потратят 9,5 млрд рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.

В Росавтодоре отметили, что ремонт федеральных трасс запланирован на территории Ульяновской, Оренбургской и Самарской областях, а также в Чувашии. В частности, уже в этом году будет отремонтировано 23,1 км федеральной трассы А-151 Цивильск - Ульяновск в Чувашии и, участок трассы М-5 "Урал" на подъезде к Оренбургу.

Всего на более чем 140 километрах федеральных трасс планируется провести работы по расширению, установке шумозащитных экранов, барьерных заграждений между полосами движения для повышения безопасности, а также по укладке специального защитного слоя на 90 км трасс для снижения износа асфальта.

По данным официального сайта Минтранса РФ, международный транспортный маршрут "Европа - Западный Китай" является трансконтинентальным проектом по воссозданию Шелкового пути, который связывал Европу с Китаем. Проект, по данным Росавтодора, включен в Комплексный план расширения и модернизации магистральной инфраструктуры до 2024 года.