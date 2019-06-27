Индексы РТС и Мосбиржи по итогам дня выросли на 0,10-0,16%

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов увеличились. Индекс Мосбиржи вырос на 0,16% - до 2779,66 пункта, индекс РТС увеличился на 0,10%, до 1388,07 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19:07 мск увеличился на 0,01%, до 63,08 рубля, курс евро уменьшился на 0,02%, до 71,69 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 года на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 0,35% - до $66,44 за баррель.

В рамках сессии в четверг индекс Мосбиржи смог обновить исторический максимум, в моменте достигая 2790,6 пункта, пояснил главный аналитик ПСБ Богдан Зварич. При этом существенных поводов как для уверенного роста, так и для снижения не наблюдается, добавил он.

В ПСБ отмечают, что на рынке сохраняется консолидация в диапазоне 2730-2790 пунктов, и не ожидают направленного движения в рамках пятничных торгов. Инвесторы "замерли" в ожидании саммита G20, который стартует в пятницу, а также результатов переговоров между лидерами США и Китая, которые состоятся в субботу.

На валютной секции Московской биржи российский рубль удержал позиции у уровней закрытия среды, основной же технической поддержкой для доллара в пятницу выступает уровень 62,5 рубля, добавили в ПСБ. В отсутствие важных новостей в пятницу консолидация может также продолжится в ожидании результатов саммита G20.

Инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин также ожидает, что в пятницу основной фокус будет на переговорах лидеров США и Китая, есть вероятность заключения торгового перемирия. Также отечественный рынок ожидает итогов переговоров между Путиным и Трампом. В случае потока положительных новостей в пятницу индекс Мосбиржи снова перепишет исторические максимумы, добавил он.