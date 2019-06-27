Путин и другие лидеры G20 обсудят в Осаке проблемы экономики и экологии

ОСАКА /Япония/, 28 июня. /ТАСС/. Двухдневное заседание лидеров стран Группы двадцати (G20) открывается в пятницу в Осаке. В этом году, как ожидается, участники встречи сконцентрируют внимание на проблемах мировой экономики и окружающей среды, а также проведут серию двусторонних встреч, вызывающих большой международный интерес.
Страны "двадцатки" играют ведущую роль на планете - они производят около 90% мирового валового внутреннего продукта, обладают подавляющей военной мощью. В них проживает примерно 60% населения земного шара.
Помимо лидеров государств G20 в Осаку приглашены лидеры Вьетнама и Таиланда, Сингапура, Нидерландов, Египта, Испании, Сенегала и Чили. В работе встречи примут участие руководители ведущих международных организаций, включая генсека ООН Антониу Гутерриша, президента Всемирного банка Дэвида Мэлпаса и директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард.
В первый день саммита для его участников будет организован торжественный ужин. Культурная программа для супругов лидеров G20 включает в себя чайную церемонию в древней японской столице Киото, а также посещение театра кабуки.
Темы для диалога
На предстоящих четырех сессиях саммита стороны должны подтвердить важность поддержки глобального экономического роста, а также обеспечения честной и свободной торговли. На заседаниях планируется затронуть тему создания международной системы налогообложения крупных корпораций, действующих в сфере информационных технологий. Этот вопрос поднимался на встрече министров финансов и глав центробанков "двадцатки" в Фукуоке в начале июня.
В сфере экологии основное внимание будет уделено проблеме огромного количества пластикового мусора, загрязняющего мировой океан. Предполагается обсудить также реформу Всемирной торговой организации. Японские организаторы ожидают острых дебатов, поскольку США, в частности, выступают решительно против осуждения политики протекционизма в мировой торговле и угрожают не подписывать итоговые документы, если в них будут включены пункты такого содержания.
Кроме основных сессий, в течение двух дней в Осаке будут организованы два сопутствующих мероприятия, посвященных современному состоянию цифровой экономики и расширению возможностей женщин в обществе.
Несмотря на то, что обычно саммит "двадцатки" направлен на поиск компромиссных для всех участников встречи решений, общий негативный фон на нынешней дискуссии создает обострение экономических разногласий между США и Китаем.
Выступления Путина
Президент России Владимир Путин на первом заседании саммита Группы двадцати в Осаке 28 июня заявит о необходимости усиления роли Всемирной торговой организации. "Наш президент планирует свое выступление, ожидается, что он выскажет мнение о существующих дисбалансах в международной финансовой системе, в мировой торговле, о проблемах, которые связаны с эскалацией торговых конфликтов, акцентирует участившиеся случаи применения односторонних ограничений, различного рода барьеров и выскажет соображения по поводу усиления роли Всемирной торговой организации как универсальной площадки для разрешения различного рода споров и дискуссий по глобальным торговым и экономическим вопросам", - сообщил журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков.
По его словам, 28 июня Путин также примет участие во втором заседании саммита, посвященном цифровой экономике. "Наш президент также планирует выступить и имеет в виду рассказать о реализации в России национального проекта "Цифровая экономика", акцентировать внимание на развитии цифровой инфраструктуры нашей страны, построении "умной" городской среды и вообще коснется вопросов внедрения цифровых технологий в систему государственного управления, - рассказал представитель Кремля. - Он [Путин] озвучит наши предложения странам "двадцатки" в сфере цифровизации".
29 июня на саммите пройдут заседания, посвященные борьбе с неравенством и вопросам занятости, а также по проблематике климата и энергетики. Ушаков добавил, что второй день саммита завершится церемонией закрытия и принятием итоговых документов, в том числе декларации.
По окончании мероприятий вечером 29 июня Путин подведет итоги работы в Осаке на пресс-конференции.
В формате тет-а-тет
Наибольшее внимание на саммите привлекают предстоящие двусторонние встречи. В частности, президент США Дональд Трамп может провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Основной темой на них должны стать острые торговые разногласия и связанное с ними взаимное повышение ввозных пошлин на товары. В рамках подготовки к этим переговорам в Осаке планируются консультации между представителем США на торговых переговорах Робертом Лайтхайзером, министром финансов Стивеном Мнучиным и вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ.
В начале июня правительство Китая ввело импортные пошлины в отношении более 5 тыс. товарных позиций из США на общую сумму $60 млрд. На такой шаг Пекин пошел в ответ на существенное повышение американской администрацией тарифов на ввоз практически всей китайской продукции. Ранее КНР и США на протяжении нескольких месяцев безуспешно вели переговоры по урегулированию торговых споров. Последний, 10-й раунд таких консультаций проходил 9-10 мая в Вашингтоне, однако не дал результатов.
Целый ряд встреч с мировыми лидерами, в том числе с Трампом, проведет в Осаке и российский лидер Владимир Путин. На 29 июня запланирована встреча Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Как заявил генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсихидэ Суга, в Токио настроены на продолжение переговоров с российской стороной по вопросу заключения мирного договора между двумя государствами. В то же время российская сторона указывает на проблемы, мешающие договоренности, в частности, связанные с японо-американским военным сотрудничеством и размещением в Японии закупаемых в США комплексов ПРО. Однако, как ожидается, стороны подтвердят готовность к диалогу по проблематике мирного договора и по вопросам всестороннего развития двусторонних отношений.
Безопасность и гастрономия
Саммит "двадцатки" будет уже четырнадцатым в истории и первым, который организуют в Японии. Сам форум пройдет в международном выставочном комплексе INTEX Osaka (ИНТЕКС Осака) на искусственном острове Сакисима в Осакском заливе. Там же открыт и пресс-центр для журналистов. Всего события саммита будут освещать около 7 тыс. представителей СМИ.
Безопасность проведения мероприятия обеспечивают порядка 32 тыс. полицейских, которых временно перевели в Осаку из разных районов страны. В преддверии саммита на железнодорожных станциях города запретили пользоваться камерами хранения и мусорными контейнерами. Жителей предупредили о возможных перекрытиях движения и досмотрах в случае каких-либо подозрений со стороны сотрудников правоохранительных органов. Особое внимание уделяется острову Сакисима и замку Осаки, который, как ожидается, посетят участники саммита - ров с водой вокруг него в течение этой недели регулярно обследовали водолазы.
Осака с населением почти 2,7 млн человек - третий по числу жителей город Японии после Токио и Иокогамы. Это один из важнейших деловых и культурных центров страны, неформальная столица юго-западной части главного японского острова Хонсю, известная также своим гастрономическим разнообразием.
Одно из главных блюд местной кухни, которое можно отведать прямо на улице, - это такояки, шарики из теста с кусочком осьминога внутри. При подаче их поливают специальным соусом и майонезом, а также посыпают стружкой сушеного тунца и зеленым луком. В преддверии саммита одно из заведений решило готовить такое угощение с национальным колоритом стран-участниц встречи. К примеру, для российских такояки в качестве украшения была выбрана черная икра, а американский вариант поливали кленовым сиропом.