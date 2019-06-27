Путин и другие лидеры G20 обсудят в Осаке проблемы экономики и экологии

ОСАКА /Япония/, 28 июня. /ТАСС/. Двухдневное заседание лидеров стран Группы двадцати (G20) открывается в пятницу в Осаке. В этом году, как ожидается, участники встречи сконцентрируют внимание на проблемах мировой экономики и окружающей среды, а также проведут серию двусторонних встреч, вызывающих большой международный интерес.

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Страны "двадцатки" играют ведущую роль на планете - они производят около 90% мирового валового внутреннего продукта, обладают подавляющей военной мощью. В них проживает примерно 60% населения земного шара. Помимо лидеров государств G20 в Осаку приглашены лидеры Вьетнама и Таиланда, Сингапура, Нидерландов, Египта, Испании, Сенегала и Чили. В работе встречи примут участие руководители ведущих международных организаций, включая генсека ООН Антониу Гутерриша, президента Всемирного банка Дэвида Мэлпаса и директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард. В первый день саммита для его участников будет организован торжественный ужин. Культурная программа для супругов лидеров G20 включает в себя чайную церемонию в древней японской столице Киото, а также посещение театра кабуки. Темы для диалога На предстоящих четырех сессиях саммита стороны должны подтвердить важность поддержки глобального экономического роста, а также обеспечения честной и свободной торговли. На заседаниях планируется затронуть тему создания международной системы налогообложения крупных корпораций, действующих в сфере информационных технологий. Этот вопрос поднимался на встрече министров финансов и глав центробанков "двадцатки" в Фукуоке в начале июня. В сфере экологии основное внимание будет уделено проблеме огромного количества пластикового мусора, загрязняющего мировой океан. Предполагается обсудить также реформу Всемирной торговой организации. Японские организаторы ожидают острых дебатов, поскольку США, в частности, выступают решительно против осуждения политики протекционизма в мировой торговле и угрожают не подписывать итоговые документы, если в них будут включены пункты такого содержания. Кроме основных сессий, в течение двух дней в Осаке будут организованы два сопутствующих мероприятия, посвященных современному состоянию цифровой экономики и расширению возможностей женщин в обществе. Несмотря на то, что обычно саммит "двадцатки" направлен на поиск компромиссных для всех участников встречи решений, общий негативный фон на нынешней дискуссии создает обострение экономических разногласий между США и Китаем. Выступления Путина Президент России Владимир Путин на первом заседании саммита Группы двадцати в Осаке 28 июня заявит о необходимости усиления роли Всемирной торговой организации. "Наш президент планирует свое выступление, ожидается, что он выскажет мнение о существующих дисбалансах в международной финансовой системе, в мировой торговле, о проблемах, которые связаны с эскалацией торговых конфликтов, акцентирует участившиеся случаи применения односторонних ограничений, различного рода барьеров и выскажет соображения по поводу усиления роли Всемирной торговой организации как универсальной площадки для разрешения различного рода споров и дискуссий по глобальным торговым и экономическим вопросам", - сообщил журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков.

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