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Саммит G20 в Осаке

Орешкин заявил об отсутствии единой позиции у участников G20 о развитии института ВТО

Единой позиции у участников G20 о развитии института ВТО пока нет - Орешкин.

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Теги
ЯпонияРоссияОрешкин, Максим СтаниславовичСаммит G20 в Осаке
Саммит G20 в Осаке
Шерпа РФ в G20 не исключила, что по итогам саммита итоговую декларацию могут не принять
При этом она отметила, что вероятность ее принятия все же высока
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