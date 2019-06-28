Минтранс поручил усилить контроль за иностранными перевозчиками по системе "Платон"

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Минтранс РФ поручил Ространснадзору усилить контроль за соблюдением законодательства со стороны иностранных грузоперевозчиков в России. При этом особое внимание стоит уделить ситуации в Приморье, сообщается в пресс-релизе министерства.

"С учетом увеличения количества китайских перевозчиков в Приморье мы будем действовать по уже отработанной схеме контроля на всех федеральных трассах, запустим пункты мобильного контроля. Инспекторы Ространснадзора с помощью планшетов смогут в онлайн-режиме получать всю необходимую информацию из госсистемы "Платон" и оперативно выявлять нарушителей. Такая мера обеспечит равные условия для всех перевозчиков", - считает первый замминистра транспорта РФ Иннокентий Алафинов, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Он также отметил необходимость интеграции действующих информационных систем Ространснадзора и ФТС для того, чтобы нарушители не смогли проходить границы России без оплаты штрафов.

Как сообщалось ранее, обратили внимание в Минтрансе РФ, перевозчики Приморья обращались в администрацию края с жалобой на неконкурентные условия с китайскими компаниями, которые не получают штрафы и поэтому уклоняются от платы за федеральные дороги по государственной системе "Платон".

За пять месяцев 2019 года Ространснадзор вынес более 5 тыс. постановлений иностранным перевозчикам, уклоняющимся от оплаты по системе "Платон", на общую сумму свыше 26 млн рублей. При этом были задержаны до оплаты штрафа более 3 600 грузовых автомобилей.

На сегодняшний день 496 тыс. грузоперевозчиков зарегистрировали в госсистеме "Платон" более 1,19 млн транспортных средств, среди которых почти 250 тыс. автомобилей принадлежат иностранным предпринимателям, 310 большегрузов - перевозчикам из Китая.