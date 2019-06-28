Страны G20 к 2020 году намерены выработать соглашение по цифровой экономике

ОСАКА /Япония/, 28 июня. /ТАСС/. Лидеры стран Группы двадцати договорились к 2020 году выработать соглашение, которое помогло бы раскрыть потенциал использования цифровой экономики и баз данных для обеспечения глобального роста. Соответствующую декларацию руководители G20 приняли в пятницу на саммите в Осаке.

"Мы разделяем мнение о том, что цифровизация преобразует каждый аспект нашей экономики и общества. Данные все больше становятся источником экономического роста, и их эффективное использование должно способствовать социальному благополучию во всех странах", - говорится в документе.

"Мы воодушевлены достигнутым к настоящему времени прогрессом и будем стремиться к тому, чтобы прийти к соглашению с наибольшим количеством стран - участниц Всемирной торговой организации (ВТО). Надеемся достичь прогресса на переговорах по этой теме к июню 2020 года, когда пройдет международная конференция ВТО", - отмечается в нем.

Стороны также договорились о запуске инициативы под названием Osaka Truck, которая направлена на продвижение международной дискуссии по составлению правил в отношении аспектов цифровой торговли в рамках ВТО.

Ранее министры финансов и главы центробанков "двадцатки" договорились ускорить работу над созданием более эффективной системы налогообложения крупных цифровых корпораций. Речь идет о многонациональных цифровых гигантах, среди которых Amazon, Apple, Facebook и Google. Считается, что в отношении этих и других цифровых корпораций налогообложение должно осуществляться исходя из того, в каких странах они получают основную прибыль, а не из того, где территориально располагаются их головные офисы.