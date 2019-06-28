Виктор Зубков вновь возглавил совет директоров "Газпрома"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Специальный представитель президента РФ по взаимодействию с Форумом стран - экспортеров газа (ФСЭГ) Виктор Зубков вновь избран председателем совета директоров "Газпрома". Об этом сообщил журналистам официальный представитель компании Сергей Куприянов.

Зубков возглавляет совет директоров "Газпрома" с 2008 года.

Годовое общее собрание акционеров "Газпрома" 28 июня избрало совет директоров из 11 человек, и прежде входивших в его состав. В совет директоров вновь вошли представители государства - председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов, специальный представитель президента РФ по взаимодействию с ФСЭГ Виктор Зубков, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, министр энергетики Александр Новак и председатель правления Россельхозбанка Дмитрий Патрушев.

В качестве независимых директоров в совет вошли председатель Казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса Kazenergy Тимур Кулибаев, ректор Российского государственного университета нефти и газа им. И. М. Губкина Виктор Мартынов и ректор Российской академии народного хозяйства при президенте РФ Владимир Мау.

Также в состав совета вновь избраны заместитель председателя правления "Газпрома" Виталий Маркелов и заместитель председателя правления - руководитель аппарата правления "Газпрома" Михаил Середа.