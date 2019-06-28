В ЦБ считают, что замедление роста потребкредитования долгосрочно поддержит рост экономики

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Замедление роста потребительского кредитования приведет к снижению его вклада в рост ВВП на коротком горизонте, но поддержит рост экономики в долгосрочном периоде, сообщается в аналитическом докладе Банка России о потребительском кредитовании.

"Потребительское кредитование до настоящего времени способствовало росту потребления и ВВП. Замедление роста необеспеченного потребительского кредитования приведет к снижению его вклада в рост экономики в краткосрочном периоде, но будет способствовать более устойчивым темпам роста в долгосрочном периоде", - отмечается в докладе.

Более того, по мнению авторов доклада, ВВП РФ в I квартале 2019 года мог бы снизиться до нуля при отсутствии роста необеспеченного потребительского кредитования.

В то же время в докладе отмечается, что вклад ускорения необеспеченного потребительского кредитования и автокредитования в динамику потребления постепенно затухает. Так, по оценкам ЦБ, кредитный импульс достиг 1,5% от потребления домашних хозяйств в начале 2018 года, а по итогам I квартала 2019 года он составил около 1,1%.

Основной вклад

В докладе также отмечается, что задолженность по необеспеченным потребительским кредитам по состоянию на 1 мая составляет 7,9 трлн рублей. За 12 месяцев рост задолженности составил 25,3%, предварительные данные указывают на снижение годового темпа до 25,1% на 1 июня 2019 года.

При этом основной вклад в прирост необеспеченного потребительского кредитования в 2018-2019 годах обеспечили сегменты "кредиты наличными" и "кредитные карты". Во всех сегментах рынка лидерами по темпам роста выступают банки с госучастием в капитале, их вклад в прирост кредитного портфеля составляет 67%.

"Основной вклад в прирост необеспеченного потребительского кредитования в 2018-2019 годах обеспечили сегменты "кредиты наличными" и "кредитные карты" (рост свыше 33 и 20% соответственно по данным ежеквартального мониторинга)", - говорится в докладе.

По мнению авторов доклада, рост кредитования также обусловлен увеличением среднего размера кредита. В 2018 году по кредитам наличными рост составил более 20%, до 360 тыс. рублей. Согласно данным отдельных кредитных организаций, рост средних сумм во многом вызван использованием необеспеченных кредитов для приобретения автомобилей, ремонта жилья или покупки недвижимости.

Банки в безопасности

Ускоренный рост потребительского кредитования в РФ повышает уязвимость банков, однако с учетом принимаемых ЦБ макропруденциальных мер и формируемого запаса капитала банковский сектор останется устойчивым и сможет покрыть возможные убытки.

"Дополнительного запаса капитала, который будет сформирован в результате применения уже введенных надбавок (коэффициентов риска - прим. ТАСС) и тех, которые будут введены с 1 октября 2019 года, будет достаточно для покрытия возможных убытков в случае повторения сценария 2014-2015 годов", - говорится в докладе. Тогда, в период рецессии, в результате чрезмерного роста потребительского кредитования реализовались накопленные кредитные риски.

В стоимостном выражении запас капитала по 24 крупнейшим банкам розничного кредитования, кроме Сбербанка, на 1 мая 2019 года составляет 190 млрд рублей, а за счет реализованного с 1 апреля ужесточения требований к 1 октября по подсчетам регулятора достигнет 288 млрд рублей.

Помимо этого, в ЦБ считают, что достаточность капитала банковского сектора остается на приемлемом уровне. Так, текущий запас по капиталу банковского сектора составляет свыше 1,5 трлн рублей, также имеется запас по другим нормативам банков. Достаточность капитала кредитных организаций без учета банков, проходящих процедуру финансового оздоровления составляла 14,5% по состоянию на 1 мая 2019 года при нормативе 8% и действующей надбавке поддержания достаточности капитала 2%.