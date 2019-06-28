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"Газпром" готов побить свой рекорд по суточной поставке газа в дальнее зарубежье

Речь идет о 713,4 млн кубометров в сутки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. "Газпром" готов повторить, а может быть даже улучшить собственный рекорд по поставкам газа в дальнее зарубежье в 713,4 млн кубометров в сутки. Об этом сообщил на пресс-конференции глава газового холдинга Алексей Миллер.

"2 марта 2018 года "Газпром" установил исторический рекорд суточной поставки газа на рынки дальнего зарубежья - 713,4 млн кубометров газа в сутки. Даже при тех годовых контрактных количествах, которые есть у нас в настоящее время, мы к повторению или даже улучшению этого рекорда готовы", - сказал он.

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