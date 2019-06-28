Минск хочет компенсировать потери повышением тарифа на транзит российской нефти на 21,7%

МИНСК, 28 июня. /ТАСС/. Белоруссия предлагает повысить тариф на транзит российской нефти на 21,7% в качестве компенсации потерь, вызванных снижением объемов транспортировки в результате загрязнения трубопровода "Дружба" некондиционной нефтью. Об этом заявил генеральный директор ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Виктор Борисенко.

"Чтобы компенсировать наши потери, необходимо повысить тариф на 21,7%", - сказал глава белорусской компании.

Сокращение объемов транзита

Борисенко сообщил, что сокращение объемов транспортировки нефти из-за инцидента c "грязной нефтью" за апрель - июнь составило более 4,7 млн тонн, или свыше $23 млн.

"За апрель - июнь сокращение объемов транспортировки нефти из-за инцидента составило более 4,7 млн тонн, что в денежном выражении составляет свыше $23 млн. Если вопрос качества нефти решается через механизм замещения загрязненной хлоридами нефти в трубопроводах на нефть, качество которой соответствует ГОСТу, и этот процесс уже близится к завершению, то вопрос компенсации недополученных ОАО "Гомельтранснефть Дружба" доходов только начинаем обсуждать с ПАО "Транснефть", - заявил в пятницу Борисенко агентству БелТА.

Арбитражные пробы нефти

ПАО "Транснефть" в нарушение договора препятствует получению доступа к арбитражным пробам нефти, считает Борисенко.

"Практика показала, что результатом работы прежней, доверительной схемы учета и контроля стало загрязнение всего трубопровода. В критической ситуации ПАО "Транснефть" не информировало партнеров о пропуске партий некачественной нефти, а теперь - в нарушение договора и инструкций препятствует получению доступа к арбитражным пробам нефти", - сказал Борисенко.

Он также добавил, что "Транснефть" отказалась от предложений Белоруссии по созданию пунктов учета нефти на границе с Российской Федерацией и Польшей.

"Мы обращались к ПАО "Транснефть" с предложениями о согласовании строительства на белорусских границах с Россией и Польшей коммерческих систем измерения количества и качества нефти, но встретили категорические возражения", - сказал глава белорусской компании.