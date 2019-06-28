Орешкин не разделяет мнение ЦБ об источнике роста ВВП в первом квартале

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин не разделает мнения ЦБ относительно того, что рост необеспеченного потребительского кредитования оказывает положительное влияние на динамику потребления и ВВП, а в I квартале 2019 года показатель роста экономики мог бы снизиться до нуля при отсутствии роста необеспеченного потребительского кредитования.

"Я думал, в ЦБ лучше с макроэкономикой. Интересная получается логика: чем сильнее загоним население в долговую яму, тем лучше. Объясняю: поддерживать уровень совокупного спроса для стабильной инфляции - задача Банка России. При этом очевидно, что при заданном уровне совокупного спроса рост тем больше, чем больше в его структуре инвестиций, а не текущего потребления (причем в основном импортных товаров)", - написал министр на своей странице в Facebook.

Орешкин также добавил, что ЦБ "лучше не искать оправдания, а думать, как выйти из сложившейся проблемы".

В аналитическом докладе ЦБ отмечалось, что замедление роста потребительского кредитования приведет к снижению его вклада в рост ВВП на коротком горизонте, но поддержит рост экономики в долгосрочном периоде. В то же время в докладе говорилось о том, что вклад ускорения необеспеченного потребительского кредитования и автокредитования в динамику потребления постепенно затухает. Так, по оценкам ЦБ, кредитный импульс достиг 1,5% от потребления домашних хозяйств в начале 2018 года, а по итогам I квартала 2019 года он составил около 1,1%.