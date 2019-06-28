Ростех продал свою долю в "Мегафоне"

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, 28 июня. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" продала свою долю в операторе "Мегафон", сообщил журналистам глава Ростеха Сергей Чемезов.

"Да, мы продали", - сказал Чемезов, отвечая на соответствующий вопрос.

Косвенная доля Ростеха в "Мегафоне" составляла 1,33%, госкорпорация получила ее в 2012 году. Чемезов в 2014 году рассчитывал , что Ростех увеличит долю в российском операторе, однако потом от этой идеи отказались.

В 2018 году "Мегафон" принял решение о делистинге своих ценных бумаг с Лондонской фондовой биржи. Там акции оператора котировались в виде глобальных депозитарных расписок (GDR). В рамках этого процесса "Мегафон Финанс" объявил оферту на выкуп ценных бумаг оператора по 659,26 рубля за акцию. После этого принадлежащие компании GDR были конвертированы в обыкновенные акции.

Далее "Мегафон Финанс" объявил новую оферту на выкуп своих акций по той же цене. По итогам второй оферты свои бумаги к выкупу предъявили владельцы 20,36% акций "Мегафона".