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В Турции одобрили продажу "дочки" Сбербанка финансовой организации из ОАЭ

Ранее Emirates NBD Bank получил одобрение регулятора ОАЭ на покупку Denizbank
Штаб-квартира Denizbank в Стамбуле REUTERS/Murad Sezer
Описание
Штаб-квартира Denizbank в Стамбуле
© REUTERS/Murad Sezer

АНКАРА, 28 июня. /ТАСС/. Турецкое Агентство банковского регулирования и надзора (BDDK) одобрило заявку Emirates NBD Bank на приобретение турецкой "дочки" Сбербанка Denizbank. Об говорится в распространенном в пятницу заявлении регулятора.

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Накануне Emirates NBD Bank получил одобрение регулятора ОАЭ на покупку Denizbank.

Ранее Сбербанк сообщал, что рассчитывает на закрытие сделки по продаже Denizbank до конца второго квартала года.

В 2018 году Сбербанк заключил обязывающее соглашение о продаже Denizbank банку Emirates NBD Bank. Сумма сделки ранее оценивалась в 14,6 млрд турецких лир (около $3,25 млрд). Но в апреле 2019 года стороны подписали соглашение с обновленными условиями, в соответствии с которым, общая стоимость сделки составила 15,48 млрд турецких лир без дополнительной выплаты процентов на покупную цену, элемент хеджирования курса конверсии TRY/US Dollar был заменен на другой способ расчета курса конверсии и были пересмотрены некоторые другие права и обязательства сторон.

Сбербанк купил Denizbank в 2012 году у бельгийской группы Dexia. Головной офис Denizbank расположен в Турции, он является пятым по величине банком в стране. Сеть банка включает 751 офис, из них 708 расположены в Турции и 43 - на территории других государств (Австрии, Германии, Бахрейна, России и Кипра).

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