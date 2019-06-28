В "Нафтогазе Украины" не восприняли всерьез предложение "Газпрома" о новых поставках

КИЕВ, 28 июня. /ТАСС/. Исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко усомнился в словах главы "Газпрома" Алексея Миллера, заявившего о готовности российской компании продлить действующий контракт на транзит газа с Украиной.

"По текущему контракту "Газпром" обязан поставлять нам 5 млрд кубометров газа в год по цене на уровне цены на рынке в Германии", - написал Витренко. Однако, по его словам, "Газпром" не выполняет эти свои контрактные обязательства и не поставляет газ на Украину.

"Зато господин Миллер рассказывает о готовности вести переговоры о каких-то новых поставках по цене ниже цены в Германии. То есть "Газпром" не хочет поставлять газ по более высокой цене, а хочет по более низкой цене. Кто-то в это верит?" - написал Витренко в Facebook, комментируя заявление, сделанное Миллером в пятницу на пресс-конференции.

При этом, отвечая на слова Миллера о том, что "Газпром" официально не получал от Киева каких-либо предложений, связанных с "заменой транзита на своп", Витренко заявил, что "Нафтогаз" предлагал этот вариант еще в 2018 году. "Своп" газа, как запасной вариант в случае, если "Газпром" не хочет заключать контракт на бронирование мощностей для транзита, предлагался "Газпрому" еще весной 2018 в моих официальных переговорах с главой делегации "Газпрома" господином Медведевым", - написал он.

Текущий транзитный контракт между "Нафтогазом" и "Газпромом" истекает 1 января 2020 года. Ранее в пятницу на пресс-конференции глава "Газпрома" заявил, что Украина не сможет подписать новый контракт на транзит газа по законодательству ЕС до конца года. "Этот поезд уже ушел, этому поезду можно посмотреть только вслед. Мы говорим, что мы готовы продлить действующий контракт на транзит. И мы говорим, что этот контракт должен быть экономически целесообразным для российской стороны", - сказал он.

При этом, по мнению Миллера, Украина должна в первую очередь думать не о продлении транзита российского газа через территорию страны, а о собственном газоснабжении. Глава "Газпрома" также отметил, что вероятность начала переговоров с Украиной с чистого листа "выше нуля", они могут начаться после того, как в Киеве сформируется новое правительство. Сегодня, по его словам, баланс взаимоотношений по газу между РФ и Украиной нарушен решением Стокгольмского арбитража.

Своп-контракт

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко 18 июня заявил, что "Нафтогаз" имеет запасной вариант возможных газовых договоренностей с РФ, если стороны не смогут заключить новый транзитный контракт. По его словам, Киев может предложить "Газпрому" заключить своп-контракт. В этом случае российская сторона будет передавать Украине определенный объем газа на границе Украина-РФ, после чего Киев будет передавать точно такой же объем газа на границе Украина-ЕС.

Стокгольмский арбитраж

В 2009 году "Газпром" и "Нафтогаз" подписали два газовых контракта до 31 декабря 2019 года. Один касался поставок российского газа для нужд Украины, а второй - транзита российского газа в Европу через украинскую территорию. Однако с 2012 года "Нафтогаз" перестал полностью выбирать законтрактованный объем, а с ноября 2015 года Киев вообще не закупал российский газ, заменив его реверсным газом из Европы. В 2014 году компании начали судебные разбирательства по обоим контрактам в Стокгольмском арбитраже.

Суд подтвердил долг "Нафтогаза" перед "Газпромом" за поставки газа в 2013-2014 годах в размере $2 млрд, но снизил обязательный годовой объем закупок у "Газпрома" с 52 млрд до 5 млрд кубометров.

Стокгольмский арбитраж также частично удовлетворил иск "Нафтогаза", требовавшего от "Газпрома" около $17 млрд за недопоставку согласованных объемов по транзиту - по решению суда "Газпром" должен доплатить "Нафтогазу" около $4,7 млрд. Таким образом, с учетом удовлетворенных встречных требований "Газпром" оказался должен заплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд.

"Газпром" не согласился с решением арбитража, назвав его асимметричным и заявил о намерении расторгнуть газовые контракты с украинской госкомпанией через суд.

В результате в марте 2018 года "Газпром" вернул уже внесенную "Нафтогазом" предоплату за возобновление поставок газа и направил украинской компании уведомление о начале процедуры расторжения контрактов.