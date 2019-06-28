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Ситуация вокруг поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба"

ФАС готова обсуждать пересмотр тарифов на транзит нефти по Белоруссии в плановом порядке

По словам представителя ведомства, для изменения тарифов вне установленного порядка рассмотрения обращений нет оснований

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России готова рассматривать обращения о пересмотре тарифов на транспортировку российской нефти через Белоруссию только в плановом порядке, сообщил ТАСС представитель ведомства.

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"Есть установленный порядок рассмотрения обращений по пересмотру тарифов в плановом порядке. Комментировать какие-то причины для изменения тарифов вне этих процедур нет оснований", - сказал собеседник агентства.

Ранее генеральный директор ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Олег Борисенко заявил, что Белоруссия предлагает повысить тариф на транзит российской нефти на 21,7% в качестве компенсации потерь из-за снижения объемов транспортировки в результате загрязнения трубопровода "Дружба" некондиционной нефтью. "Чтобы компенсировать наши потери, необходимо повысить тариф на 21,7%", - сказал глава белорусской компании, слова которого приводит агентство БелТА.

По словам Борисенко, механизм пересмотра тарифов на транспортировку нефти в случае возникновения форс-мажора есть в действующей методике.

Этот вопрос белорусская сторона поднимала еще весной. В частности, Минск заявлял о необходимости внепланово повысить тариф - на 23%, так как белорусский тариф самый низкий среди всех стран-транзитеров.

Однако ФАС посчитала доводы необоснованными. Регуляторы двух стран отложили обсуждение до 2020 года.

Теги
БелоруссияРоссияСитуация вокруг поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба"
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