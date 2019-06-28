Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня снизились на 0,5%

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов снизились. Индекс Мосбиржи уменьшился на 0,5% - до 2765,85 пункта, индекс РТС снизился на 0,54%, до 1380,52 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:59 мск вырос на 0,02%, до 63,08 рубля, курс евро увеличился на 0,09%, до 71,76 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1,11% - до $65,61 за баррель.

В пятницу индексы российского фондового рынка снизились, несмотря на позитивный внешний фон. Так, поддержку российским акциям оказала ситуация на рынке энергоносителей, а также динамика западных фондовых площадок, считает главный аналитик ПСБ Богдан Зварич. В преддверии переговоров между лидерами США и Китая на полях G20 рынки консолидируются, ожидая итогов встречи, которые станут определяющими для динамики широкого спектра активов в начале следующей недели, пояснил он. В случае позитивных сигналов рост российского рынка может возобновиться, и индекс Мосбиржи в краткосрочной перспективе поднимется в район 2900 пунктов. Однако если игроки не услышат позитивных заявлений в торговых переговорах, коррекционные настроения возобладают в широком спектре активов, добавил Зварич.

На валютной секции в ПСБ ожидают роста волатильности. Часть инвесторов предпочла взять паузу в принятии инвестиционных решений и будет пересматривать портфели активов уже в понедельник. Между тем ближайшей поддержкой для доллара выступает отметка 62,5 рубля, добавили в компании.

Ведущий финансовый советник "БКС Премьер" Антон Берлинер также считает, что в отсутствие плохих новостей в понедельник индекс Мосбиржи может обновить исторический максимум. Прогнозный диапазон "БКС Премьер" по индексу Мосбиржи на понедельник - 2750-2790 пунктов, по курсу рубля - 63,0-63,50 руб. за доллар США.

Аналитики ИК "Фридом Финанс" напротив полагают, что ожидания потепления взаимоотношений между США и КНР уже заложены в текущие цены, и полагают, что рынок имеет больше шансов на продолжение негативной динамики, нежели на рост. Ориентир "Фридом Финанс" по индексу ММВБ на понедельник составляет 2750-2800 пунктов, прогнозный диапазон курса рубля к доллару - 62,5-64 рубля на фоне завершающегося налогового периода и неопределенности на нефтяном рынке.