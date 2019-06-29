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Трамп: время покажет, могут ли США и Китай заключить торговое соглашение

Президент Соединенных Штатов назвал очень хорошими отношения с КНР

ОСАКА /Япония/, 29 июня. /ТАСС/. Время покажет, могут ли США и КНР заключить торговое соглашение. Об этом президент США Дональд Трамп заявил журналистам перед рабочим завтраком с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом на полях саммита G20 в Осаке.

"Отношения с Китаем очень хорошие, что касается возможности заключения сделки - время покажет <...> У нас очень хорошая дружба", - сказал глава Белого дома. Трамп отметил, что накануне вечером виделся с председателем КНР Си Цзиньпином, по его словам, "многого удалось достичь".

Позднее в субботу на полях саммита, как ожидается, состоится полноформатная встреча Трампа и Си Цзиньпина. По словам Трампа, он рассчитывает обсудить вопросы, связанные с китайской компанией Huawei, торговлю, а также другие темы.

Китай и США на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об урегулировании торговых споров. Последний таких консультаций проходил в первой половине мая в Вашингтоне, однако после этого они зашли в тупик. 10 мая Вашингтон ввел дополнительные пошлины на китайскую продукцию на сумму $200 млрд, повысив ставку с 10% до 25%. В начале июня правительство Китая ввело ответные меры в отношении более чем 5 тыс. товарных позиций из США на сумму $60 млрд.

Теги
СШАКитайСаудовская АравияСи ЦзиньпинТрамп, ДональдСауд, Мухаммед бен Сальман, АльТорговая войнаСаммит G20 в Осаке
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