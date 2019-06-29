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Трамп считает, что США и Китай могут с легкостью урегулировать торговые споры

По словам американского президента, стороны были близки к заключению сделки, но потом "что-то случилось"
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин AP Photo/Susan Walsh
Описание
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин
© AP Photo/Susan Walsh

Осака /Япония/, 29 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Китай могут "очень легко" договориться и урегулировать споры в сфере торговли. Об этом заявил в субботу президент США Дональд Трамп перед встречей с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Группы двадцати (G20) в Осаке.

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Трамп указал на желание урегулировать споры с Китаем в сфере торговли. "Я думаю, что это очень легко сделать", - отметил он. "Это войдет в историю, если мы сможем заключить справедливую [торговую] сделку", - считает американский лидер.

Говоря о нескольких раундах двусторонних торговых переговоров, Трамп отметил: "Мы были очень близки [к заключению торговой сделки], но что-то случилось, когда немного оступились". Соединенные Штаты, продолжил Трамп "полностью открыты" для достижения "соглашения о справедливой торговле".

Он также назвал Си Цзиньпина своим другом. "Мы провели много времени вместе, мы стали друзьями", - указал глава вашингтонской администрации.

"Я думаю, что это будет очень продуктивная встреча", - заключил президент. Он не стал отвечать на вопросы журналистов перед переговорами с китайским лидером

Китай и США на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об урегулировании торговых споров. Последний, 11-й раунд таких консультаций проходил в первой половине мая в американской столице, однако после этого они зашли в тупик. 10 мая Вашингтон ввел дополнительные пошлины на китайскую продукцию на сумму $200 млрд, повысив ставку с 10% до 25%. В начале июня правительство Китая ввело ответные меры в отношении более чем 5 тыс. товарных позиций из США на сумму $60 млрд.

В новость были внесены изменения (06:30 мск) - добавлены подробности после второго абзаца.

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ЯпонияСШАКитайСи ЦзиньпинТрамп, ДональдТорговая войнаСаммит G20 в Осаке
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