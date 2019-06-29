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Саммит G20 в Осаке

Трамп заявил об огромном потенциале в развитии торговли между США и Россией

Президент США также отметил, что у него состоялась великолепная дискуссия с Владимиром Путиным

ОСАКА /Япония/, 29 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что у Вашингтона и Москвы существует огромный потенциал в развитии торговли. Об этом американский лидер заявил в субботу на пресс-конференции по итогам его участия в саммите Группы двадцати (G20) в Осаке.

"На самом деле у нас была великолепная дискуссия [с президентом России Владимиром Путиным]", - сказал он.

"Я думаю, что они хотели бы торговать с США и у них прекрасная продукция. У них замечательная земля, у них очень богатая земля, много нефти, минералов, много того, что нас интересует. Я вижу, что в торговле с Россией мы можем добиться фантастических результатов", - подчеркнул президент США. "Мы очень мало торгуем с Россией, и это просто смешно, честно говоря", - добавил Трамп.

Теги
СШАРоссияТрамп, ДональдСаммит G20 в Осаке
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